Willian è sempre nel mirino della Juventus. Il brasiliano potrebbe lasciare il Chelsea a parametro zero: ecco la situazione.

La Juventus è sempre molto attenta al mercato dei parametro zero. Gli arrivi la scorsa estate di Rabiot e Ramsey ne sono la perfetta testimonianza. Ed ecco che, proprio il prossimo giugno, la dirigenza bianconera potrebbe ancora una volta puntare su giocatori che dovrebbero andare in scadenza. Uno dei nomi più caldi è senza alcun dubbio quello di Willian.

Willian alla Juventus, Calciomercato: nessun rinnovo con il Chelsea

Infatti il contratto del brasiliano con il Chelsea scadrà la prossima estate. Il 31enne avrebbe voluto rinnovare con i londinesi, ma questi ultimi, stando alle ultime indiscrezioni, non avrebbero presentato nessuna offerte e nessuna proposta. I Blues quindi molto probabilmente non puntano più sul calciatore.

Ed ecco che Willian, se la situazione non dovesse mutare, già dal mese di febbraio sarebbe libero di accordarsi con un’altra squadra. La Juventus è una delle pretendenti più importanti. Il verdeoro infatti potrebbe rappresentare un innesto di esperienza e qualità per la trequarti dei piemontesi. Per di più c’è un fattore che potrebbe far pendere la bilancia dalla parte bianconera, ossia il suo ottimo rapporto con Sarri, che lo ha allenato proprio in quel di Londra. Insomma, una pista e una possibilità da tenere sotto osservazione.

