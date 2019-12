Calciomercato Juventus, Fabio Paratici punta a rinforzare il reparto degli esterni e guarda dritto verso la Germania: piace un esterno tedesco interessante.

Fabio Paratici insegue un nuovo esterno d’attacco nella speranza di dare il più possibile un ricambio a Juan Manuel Cuadrado, ormai totalmente spostato nel ruolo di terzino, e Douglas Costa, che è spesso infortunato e non permette a Maurizio Sarri di spostarsi ad un 4-3-3 in cui gli esterni offensivi sono puri.

Stiamo parlando di Lukas Klostermann, che è un terzino destro ma anche un esterno offensivo in grado di fare la doppia fase ed è oggi di proprietà del Lipsia.

Il ragazzo, che ha 23 anni, è stato in pochissimo tempo accostato sia alla Roma sia al Barcellona ed è da qualche tempo nel giro della Nazionale tedesca dove ha debuttato nel marzo 2019 ed ha concluso l’anno con ben 8 presenze.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Calciomercato Juve, Khedira saluta a gennaio?

Calciomercato Juventus, Paratici vuole Klostermann

Il giovane sembra essere davvero perfetto ideale di Sarri, ma il problema in questo caso è duplice: da una parte il problema è il costo del suo cartellino per il quale necessariamente sembra essere pronta una vera e propria asta. Base di partenza? Circa 30 milioni di euro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Calciomercato Juventus, preso un giocatore: l’annuncio su Twitter

Il secondo problema per arrivare a Klostermann da parte della Juventus è il fatto che il ragazzo ha un contratto ancora lungo con il Lipsia che non ha assolutamente intenzione di cedere a gennaio per non rovinare l’equilibrio di una squadra che ne è sempre alla ricerca.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK