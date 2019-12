Lo scambio Paredes Emre Can tra Juventus e Psg prende forma nel calciomercato di gennaio: sarà scambio di prestiti oppure no? I dettagli.

Inizia davvero a prendere forma lo scambio Paredes Emre Can tra Juventus e Psg: le ultimissime news di calciomercato parlano di uno scambio di prestiti per 6 mesi gratuito per entrambe le compagine anche se al momento questo scenario, se andiamo a vedere il tutto in maniera approfondita, potrebbe non convenire a nessuno.

Il motivo di tutto questo va ricercato nel fatto che entrambi i club hanno bisogno di fare cassa per provare a finanziare altri colpi molto importanti, soprattutto i bianconeri, che vorrebbero riportare a Torino Paul Pogba.

Allo stesso tempo, però, bisognerà capire come piazzare gli esuberi ed in tal senso l’ex mediano del Liverpool può essere inserito in questa categoria.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> De Ligt al Barcellona, Calciomercato Juve: spunta un altro club

Scambio Paredes Emre Can, Calciomercato Juventus: i dettagli

Al momento l’idea dello scambio di prestiti tra Paredes ed Emre Can è l’opzione più probabile anche se non è da escludere uno scambio alla pari tra i cartellini con la Vecchia Signora che potrebbe tuttavia fare una plusvalenza importante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Rabiot all’Arsenal, Calciomercato Juventus: lite Sarri Paratici per lui

Preso a parametro zero, il regista classe 1994 infatti potrebbe essere valutato oltre 30 milioni di euro nello scambio con l’ex mediano di Zenit San Pietroburgo e Roma.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK