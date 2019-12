Tonali alla Juve, Calciomercato: scelta la contropartita tecnica

Per Sandro Tonali alla Juventus sembra essere già stata trovata la contropartita tecnica che i bianconeri metteranno sul piatto: affare molto vicino?

Tutti pazzi per Sandro Tonali, il baby regista e fenomeno del Brescia classe 2001 che è entrato in punta di piedi in questa Serie A dopo la promozione con le Rondinelle e si sta imponendo, partita dopo partita, come uno dei giocatori italiani più interessanti di tutto il palcoscenico europeo.

Su di lui ovviamente ci sono moltissime squadre pronte a fare faville pur di averlo: Inter e Juventus già si stanno dando battaglia, mentre dall’Inghilterra Chelsea, Manchester City e Manchester United ci stanno seriamente pensando.

I bianconeri, però, stanno cercando di avere un vantaggio decisivo: in tal senso sembra essere stata trovata la contropartita tecnica da parte della Vecchia Signora che, qualora il Brescia accettasse, potrebbe portare Paratici e Nedved davanti a tutti. Stiamo parlando di Marko Pjaca, ormai totalmente recuperato dai suoi numerosi e purtroppo gravi infortuni che ne hanno limitato parecchio l’esplosione in questi anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Calciomercato Juventus, Ronaldo convince un top player

Tonali alla Juventus, Calciomercato: Pjaca al Brescia?

Il ragazzo classe 1995 potrebbe quindi provare nuovamente a rilanciarsi in una squadra di provincia ma molto ambiziosa che avrà l’obiettivo di salvarsi.

Il croato, sul cui talento nessuno ha mai avuto alcun dubbio, potrebbe essere davvero molto funzionale al Brescia per risalire la china, mentre la Juventus potrebbe avere una vera e propria prelazione su Tonali che, tuttavia, potrebbe rimanere un altro anno e mezzo tra le fila delle Rondinelle per completare il suo percorso naturale di crescita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Calciomercato Juventus, Paratici “dimentica” Pogba in vacanza

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK