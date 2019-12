Donnarumma alla Juventus, calciomercato Milan: Paratici porta sotto la mole il portierone rossonero? Ecco cosa trapela

Clamorosa indiscrezione riportata da tuttojuve.com. Secondo gli ultimi rumors, infatti, la Juventus sarebbe molto interessata al portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, il cui contratto con i rossoneri scadrà il prossimo giugno 2021. Gigio non ha ancora trovato l’accordo per il prolungamento contrattuale con il Diavolo, ragion per cui Fabio Paratici potrebbe fare irruzione da un momento all’altra nella trattativa Donnarumma-Milan, proponendo al portiere un ricco quadriennale.

Donnarumma alla Juventus, Calciomercato: Paratici pronto al colpaccio

A rivelare il possibile blitz di Paratici per Donnarumma è anche il Corriere dello Sport, alla luce degli ottimi rapporti che la dirigenza di Corso Galileo Ferraris intrattiene con l’agente del calciatore, quel Mino Raiola che è stato il principale artefice del trasferimento di De Ligt sotto la Mole ( e di Haaland al Borussia Dortmund). Al momento si tratta soltanto di indiscrezioni, che non hanno ancora trovato una conferma ufficiale. Del resto, i bianconeri possono ritenersi assolutamente soddisfatti del rendimento di Szczesny, che si sta dimostrando a tutti gli effetti un portiere affidabile e per il quale le trattative di rinnovo sarebbero in stadio avanzato. Ma se la diatriba Donnarumma-Milan dovesse continuare, ecco che la strategia sorniona di paratici potrebbe sortire il suo effetto e la Juve potrebbe mettere le mani su uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale.

