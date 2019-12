La Juventus quest’oggi ha postato su Twitter un video con una vera e propria magia di Paulo Dybala, ma in realtà vorrebbe cederlo a giugno? Lo scenario.

La Juventus quest’oggi ha postato, in avvicinamento alla sfida di campionato contro il Cagliari in programma il 6 gennaio 2020 alle ore 15:00, su Twitter un bellissimo video in cui è possibile vedere una magia davvero splendida di Paulo Dybala contro la Sampdoria. Un gol davvero bellissimo che sancisce, se ancora ce ne fosse stato bisogno, il talento fenomenale del ragazzo classe 1993 che, tuttavia, in estate potrebbe venire sacrificato per arrivare ad un altro top player in rampa di lancio: stiamo parlando di Haaland.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Calciomercato Juve e Inter, Mourinho blocca uno scambio

Da vedere e rivedere 🔁: la magia di @PauDybala_JR con la Samp 💎 pic.twitter.com/zVqOWg5Jm5

— JuventusFC (@juventusfc) 28 dicembre 2019



Juventus esalta Dybala ma lo vende a giugno?

Al momento questa rimane soltanto una possibilità remota e ancora tutta da verificare, tuttavia non è da escludere che con l’arrivo probabile di Haaland a giugno l’indiziato numero uno per lasciare la Juventus potrebbe proprio essere lui.

Il reparto d’attacco infatti inizierebbe a diventare davvero molto, molto affollato, forse troppo, per l’idea di gioco che ha Maurizio Sarri in mente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Calciomercato Juventus, Rakitic si allontana: “Felice al Barcellona”

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane e se, magari, inizieranno ad uscire rumors riguardo ad una possibile trattativa che, iniziata a gennaio, potrebbe concludersi a giugno, quando Dybala lascerà la Vecchia Signora. Al momento questa è una possibilità remota ma non è da escludere: del resto, qualcuno là davanti dovrà pure partire a giugno.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK