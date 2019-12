Attraverso un comunicato, la Juventus ha voluto salutare e ringraziare Mario Mandzukic. Ecco quanto scritto dalla società bianconera.

Mario Mandzukic è stata la prima cessione della Juventus in questa sessione di mercato di gennaio. L’attaccante croato è atterrato oggi in Qatar per dare il via alla sua avventura con l’Al Duhail. La società bianconera ha voluto salutarlo e ringraziarlo con un lungo comunicato.

Juventus, il saluto a Mandzukic: “Grazie di tutto Mario”

“Quattro stagioni vissute da protagonista, con tanti gol bellissimi e decisivi. Mario Mandzukic, che saluta la Juventus per continuare la sua avventura in Qatar, all’Al-Duhail, è stato un giocatore importantissimo nel suo quadriennio bianconero, contribuendo non poco alla costruzione dei numerosi successi della Juve. L’attaccante croato lascia la Juventus dopo aver messo in bacheca 9 trofei: 4 Scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. E in ogni singola coppa alzata al cielo c’è stato il suo marchio, mettendo dentro un pallone oppure sgomitando nelle diverse avversarie per liberare spazi per i compagni“, questo quanto scritto dal club piemontese

La Juventus ha voluto ripercorrere la storia in quel di Torino di Mario Mandzukic, ripercorrendola fin dall’avvio, ossia da quella Supercoppa vinta a Shangai anche grazie a un suo gol. E poi dati e numeri per sottolineare la sua importanza in questi anni. Insomma, parole di ringraziamento, che si concludono con un in bocca al lupo:”Mario Mandzukic è il giocatore croato che ha segnato più reti in Serie A con la maglia della Juventus (31). Ma, soprattutto: 16 dei suoi 31 gol in Serie A sono stati realizzati sul risultato di 0-0. Questo dato, da solo, fa capire quanto sia stato importante. Grazie per questi fantastici anni, Marione. E in bocca al lupo!“

