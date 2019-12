Ter Stegen alla Juve, l’affare adesso sembra complicarsi e non poco: Fabio Paratici ha riscontrato parecchi problemi con il Barcellona.

Sembra esserci molto più di qualche problema per Ter Stegen alla Juventus. Le ultimissime news di calciomercato relative ai bianconeri parlano di un rinnovo molto vicino tra il portiere ed il Barcellona.

Questo fatto, se confermato, metterebbe i bianconeri in una posizione non ottimale per cambiare l’estremo difensore compiendo un salto di qualità.

Szczesny, quindi, salvo clamorosi colpi di scena, potrà stare tranquillo: sarà ancora lui il portiere titolare della Vecchia Signora ancora per molti anni, visto e considerato che Gianluigi Buffon è stato scelto per essere il suo secondo, il dodicesimo uomo.

Ter Stegen alla Juventus, Calciomercato: rinnovo con il Barcellona

Fabio Paratici quindi dovrà necessariamente vagliare altre strade qualora non fosse soddisfatto del proprio portiere polacco il quale, va detto, dopo un inizio di stagione a dir poco deludente e discontinuo, è finalmente ritornato sui suoi livelli e questo mette Maurizio Sarri in un’ottima posizione.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane e se Ter Stegen prolungherà o no il proprio contratto con i blaugrana.

