Calciomercato Juventus: i bianconeri ai apprestano ad approcciare al mercato di gennaio. Ma quale sarà la priorità dei piemontesi?

Gennaio è ormai dietro l’angolo. Il primo mese del nuovo anno porterà con sé anche la riapertura del mercato. La Juventus in questa sessione invernale potrebbe pensare a mettere a segno qualche colpo. La priorità dei bianconeri potrebbe essere il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, ecco qual è la priorità per gennaio

Salutato Mandzukic, la dirigenza potrebbe mettersi al lavoro per consegnare a Maurizio Sarri un rinforzo in attacco. Il nome caldo era senza alcun dubbio quello di Haaland, ma il norvegese ha scelto il Borussia Dortmund. Occhio alla pista Giroud, ma anche all’evoluzione della situazione Kulusevski. Lo svedese sembra essere sempre più a un passo dai bianconeri. Difficilmente però il classe 2000 arriverà subito. Discorso molto simile per Chiesa, che, a meno di offerte irresistibili, non lascerà Firenze a gennaio.

Insomma, difficile immaginare grandi colpi a gennaio. I bianconeri comunque restano alla finestra, sondando ogni situazione e ogni possibilità A Paratici il compito di tirar fuori il coniglio dal cilindro.

