Calciomercato Juventus, Kulusevski ad un passo: le cifre

Calciomercato Juventus, i bianconeri sembrano essere ad un passo da Kulusevski dell’Atalanta, oggi in prestito al Parma: tutti i dettagli e le cifre.

Sembra essere davvero ad un passo adesso l’acquisto da parte della Juventus di Dejan Kuluseski. Dopo essere stato ad un passo dall’Inter, l’esterno offensivo del Parma, ma il cui cartellino è di proprietà dell’Atalanta, adesso sembra essere ad un passo dal vestire la maglia dei bianconeri, almeno dal punto di vista legale.

Già, perchè salvo clamorose sorprese il ragazzo rimarrà tra le fila dei ducali almeno per altri sei mesi salvo poi, magari, a luglio, quando inizierà la nuova stagione, compiere una parte della preparazione con la Vecchia Signora.

Difficile, però, che rimanga a Torino l’anno prossimo: il rischio di bruciarlo e di non trovare spazio è enorme ma, allo stesso tempo, non è da escludere una sua permanenza tra le fila della Dea.

Calciomercato Juventus, Kulusevski vicino: Inter battuta

Il contratto di Kulusevski all’Atalanta è il scadenza nel 2024, motivo per il quale non è particolarmente semplice strappare un prezzo “di favore” ai bergamaschi. Per questo motivo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’offerta giusta da parte della Juventus dovrebbe essere di circa 35 milioni di euro pur di strappare il giovane esterno ai lombardi e portarlo a Torino.

Non è da escludere che sia presente all’interno dell’operazione una cospicua parte legata ai bonus, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 7/8 milioni di euro.

