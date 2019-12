Calciomercato, sfida a due per l’ex Juventus per Cancelo

Cancelo sembra esser destinato a lasciare già a gennaio il Manchester City. Ma quale sarà la destinazione dell’ex Juventus?

Dopo soltanto 6 mesi, Cancelo potrebbe già lasciare il Manchester City. Il terzino portoghese ha lasciato la Juventus la scorsa estate per tentare fortuna in Premier League. L’ex bianconero però non sembra essersi perfettamente adattato e potrebbe quindi cambiare già aria. Ma quale potrebbe essere la sua destinazione?

Sembrano essere principalmente due le squadre interessate: Valencia e Bayern Monaco. Secondo quanto riportato e rivelato dal noto portale spagnolo ‘Fichajes.net’, Peter Lim, proprietario asiatico degli iberici, è pronto a pressare la società inglese per il 25enne. Il terzino destro è considerato la priorità, anche perché non avrebbe problemi di ambientamento, trattandosi per lui di un ritorno.

Su Cancelo però ci sarebbero anche i tedeschi, pronti a studiare una strategia e un piano per arrivare al giocatore. Gennaio deciderà le sorti dell’ex Juventus, che molto probabilmente quindi lascerà il Manchester City.

