Chiellini quando torna? Condizioni difensore Juventus dopo infortunio

Giorgio Chiellini quando torna dopo l’operazione dovuta al grave infortunio che ha subito? Gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore della Juventus.

In molti si chiedono quando rientrerà Giorgio Chiellini, fuori per un gravissimo infortunio dalle fila della Juventus. L’operazione per ricostruire il legamento crociato anteriore all’età di 35 anni non è affatto semplice ed il rischio è quello di non tornare più quello di prima.

Staremo a vedere che cosa accadrà quando il capitano dei bianconeri ritornerà in campo: il suo rientro sembrerebbe essere previsto intorno al febbraio e marzo 2020, ma non è da escludere che possa essere anticipato -difficilmente- o posticipato per ridurre al minimo la possibilità di una ricaduta che comporterebbe altro tempo fermo ai box.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Calciomercato Juventus, Paratici “scippa” il Borussia Dortmund

Infortunio Chiellini, Juventus: quando torna? Data rientro

Mancano ancora quindi un paio di mesi circa al rientro di Giorgio Chiellini dopo l’infortunio che, di fatto, ha provato a lanciare De Ligt come titolare inamovibile accanto al solito Leonardo Bonucci come titolare tra le fila dei difensori della Juventus.

Allo stesso tempo, però, adesso all’ex capitano dell’Ajax c’è un Mehri Demiral in rampa di lancio e chissà se potrà mai prendere il suo posto anche quando starà bene.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Pogba alla Juventus, Calciomercato: data fissata

Una cosa, però, è certa: ci vorrà ancora del tempo prima di vedere il vero “King Kong” tra le fila della Vecchia Signora.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK