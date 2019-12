Juventus, per Rugani il futuro è più buio che mai

Per Daniele Rugani il futuro alla Juventus e non solo appare sempre più incerto e soprattutto buio: il futuro del difensore preoccupa i tifosi. Le ultime.

Daniele Rugani è stato definito da tutti il futuro della difesa della Juventus ma, ormai, dopo parecchie stagioni tra le fila dei bianconeri, possiamo dire con -quasi- assoluta certezza che non sarà così.

Il problema, ovviamente, non risiede nel suo talento cristallino che è assolutamente fuori discussione ma, al contrario, va ricercato nel fatto che la società di Corso Galileo Ferraris non crede più in lui che è diventato ben presto la quinta scelta tra le fila dei difensori centrali, dopo Chiellini, Bonucci, De Ligt e Demiral.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Calciomercato Juventus, Paratici “scippa” il Borussia Dortmund

Calciomercato Juventus, Rugani sarà ceduto?

Al momento non sappiamo quale sia il suo futuro ma una cosa è certa: alla Juventus non troverà tanto spazio così come non ne ha trovato fino ad adesso se non per pochissime partite.

Il rientro di Giorgio Chiellini, fuori per infortunio di fatto da inizio stagione, non aiuterà senz’altro il suo minutaggio e Maurizio Sarri, benché sia un suo grandissimo estimatore nonché colui che di fatto lo ha lanciato e fatto esplodere all’Empoli, sembra essere allineato al parere della società.

In tal senso il calciomercato d’inverno potrebbe venire in aiuto ma, il problema, è che gli estimatori non sembrano arrivare all’offerta chiesta dai bianconeri: 35 milioni di euro per lasciarlo partire.

La Roma sembrava interessata a lui ma, allo stesso tempo, sembra avere tirato un po’ il freno vista l’esplosione di Mancini e Smalling.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Perin lascia la Juventus: addio su Instagram

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK