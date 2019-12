Rinnovo Matuidi: la Juventus sembra aver deciso quale sarà il futuro del centrocampista francese, vero e proprio pilastro per i bianconeri.

Il mercato di gennaio è sempre più alle porte. Acquisti, cessioni, ma anche rinnovi. In casa Juventus sono tante le situazioni da risolvere e da sbrogliare. La questione Matuidi è senza alcun dubbio tra queste.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, tentazione Psg per Matuidi?

Rinnovo Matuidi, Calciomercato: deciso il futuro del francese

Dopo un’estate passata con la valigia in mano, il transalpino si è guadagnato la fiducia di Sarri. Ed è per questo che il prolungamento del suo contratto sembra quasi una naturale conseguenza. Per di più va ricordato che la Juventus avrebbe a disposizione un’opzione, stipulata nell’estate del 2017, ossia quando Matuidi è sbarcato a Torino, che le consentirebbe di procedere unilateralmente con un rinnovo annuale. Una possibilità che andrebbe ad estinguersi non più nel 2020 ma nel giugno 2021, ma che difficilmente verrà esercitata.

La società bianconera infatti avrebbe già impostato un rinnovo su base biennale. Le cifre percepite dal francese dovrebbero restare simili e quindi aggirarsi sempre sui 3,5 milioni. Perché, pur avendo 33 anni, il buon Blaise ha dimostrato in questi mesi di poter giocare ancora ad alti livelli. E la Vecchia Signora non intende farselo scappare. Non resta dunque che troverà l’accordo con il suo procuratore Mino Raiola. E le sensazioni sono più che positive.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK