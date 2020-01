Incidente stradale per Mario Balotelli. Nessuna conseguenza fisica per l’attaccante del Brescia, che si è schiantato su un muro. Ma è una fake news?

Inizio d’anno a dir poco con il botto per Mario Balotelli. Il riferimento però non è a qualcosa fatto sul campo. L’attaccante del Brescia sarebbe infatti protagonista di un incidente stradale, avvenuto alle prime luce dell’alba, presumibilmente quando SuperMario stava tornando dai festeggiamenti per Capodanno.

Incidente Balotelli, ecco l’ultima balotellata

Secondo quanto rivelato e riportato da ‘Il Corriere di Brescia’, che mostra anche una foto, molto probabilmentescattata da un residente, intorno alle 6 del mattino Balotelli avrebbe sbagliato una manovra, finendo con la sua Fiat 500 Abarth davanti al muro e al cancello di una abitazione, tra l’altro poco distante da casa sua. La parte anteriore dell’automobile è stata completamente distrutta. L’attaccante ex Nizza non ha comunque avuto alcuna conseguenza fisica. Il 29enne avrebbe pensato in seguito di lasciare l’utilitaria lì dov’era per poi incamminarsi a piedi verso casa per andare a dormire. L’auto è stata poi rimossa in mattinata da un carro-attrezzi. Insomma, verrebbe veramente da dire ecco l’ultima balotellata.

In realtà però, secondo quanto raccontato dall’Ansa, la realtà dei fatti dovrebbe essere un’altra. Alla guida della Fiat 500 ci sarebbe stato un’amico del calciatore. Il guidatore, in un momento di disattenzione, avrebbe toccato il marciapiede con le ruote. La vettura è rimasta fuori uso e Balotelli sarebbe quindi tornato a casa a piedi per poi chiamare stamattina un carro-attrezzi. La foto? Sempre secondo quanto detto dalla principale agenzia di stampa, quella risalirebbe a un incidente di due anni fa. Balotellata o no, Mario riesce sempre a far parlare di sé e a far scatenare il web.

