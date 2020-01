Kulusevski è ufficiosamente un giocatore della Juventus. Ecco quando dovrebbe fare le visite mediche lo svedese di origini macedoni.

Dejan Kulusevski è ormai a un passo dalla Juventus. Per il passaggio in bianconero dello svedese mancherebbe infatti soltanto l’ufficialità. Un affare da circa 45 milioni di euro, compresi i bonus, che finiranno nelle casse dell’Atalanta, proprietaria del cartellino. I piemontesi avrebbero quindi anticipando la concorrenza per il gioiellino 19enne che ha stupito in questa prima parte di stagione con la maglia del Parma.

Kulusevski alla Juventus, Calciomercato: ecco quando saranno le visite mediche

Una volta arrivata l’ormai definitiva fumata bianca, il classe 2000 potrà sottoporsi alle visite mediche di rito. Ed ecco che, secondo quanto rivelato e riportato da ‘Sky Sport’, l’appuntamento al JMedical dovrebbe essere previsto per la giornata di domani. Kulusevski sembra quindi essere pronto a unirsi alla rosa a disposizione di Maurizio Sarri fin dai primi allenamenti del nuovo anno.

