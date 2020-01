Raiola su De Ligt: “Il Barcellona pensava fosse un formaggio”

Mino Raiola torna a parlare di Matthijs De Ligt e attacca il Barcellona. A Voetbal International specifica: “Secondo tanta gente olandese il Barca non è un club straniero, ma proprio olandese. Secondo loro Matthijs sarebbe dovuto andare lì per forza. Invece non è stato così. I blaugrana hanno pensato fosse come un formaggio. I motivi che ci hanno dato per prendere Matthijs De Ligt erano sbagliati”.

