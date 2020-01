Calciomercato Juve news, dopo aver ceduto Kulusevski l’Atalanta è pronta a cedere un altro giocatore ai bianconeri? Le ultime news parlano di un nome nuovo.

Dopo aver acquistato Kulusevski dall’Atalanta per 35 milioni di euro più 9 di bonus (anche se oggi gioca al Parma in prestito e ci rimarrà fino a fine stagione) il rapporto di calciomercato tra Juventus ed Atalanta sembra essere ogni ora che passa sempre più saldo: stando alle ultimissime news di mercato che arrivano da Torino sembrerebbe che i bianconeri abbiano messo gli occhi su un altro talento in forza alla Dea: stiamo parlando di Timothy Castagne.

Il terzino destro classe 1995 sembra aver finalmente trovato la propria dimensione all’interno del campionato italiano di Serie A e, per questo motivo, i bianconeri se ne sono accorti forti del fatto che il suo contratto, inoltre, scadrà il 30 giugno 2021.

Calciomercato Juve, Castagne dopo Kulusevski dall’Atalanta?

Al momento è ancora tutto in forse ma sicuramente in ottica di un ringiovanimento generale della rosa, il profilo di Castagne potrebbe essere un ottimo colpo in prospettiva che Fabio Paratici sta prendendo seriamente in considerazione.

Al momento questa è e rimane soltanto una bella ipotesi di calciomercato ma staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane. Una cosa, però, è certa: i rapporti dopo l’affare Kulusevski tra le due dirigenze sono davvero eccellenti.

