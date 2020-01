Calciomercato Juve, un ex bianconero torna in Italia?

Calciomercato Juve, ultimissime news: un ex bianconero che oggi gioca in Premier League ma non sta convincendo potrebbe tornare in Italia.

Non sta vivendo un periodo particolarmente felice tra le fila dell’Everton Moise Kean. La punta centrale classe 2000, che quest’estate ha deciso di lasciare la Juventus per trasferirsi in Premier League, non è ancora riuscito nemmeno a segnare una rete deludendo parecchio le aspettative dei tifosi.

Pagato ben 30 milioni di euro soltanto sei mesi fa, nonostante le parole del suo agente, il potente Mino Raiola, il suo futuro nella seconda parte di stagione potrebbe essere lontano dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, Kean in Serie A?

Come confessato proprio dal suo procuratore, infatti, le richieste sulla sua scrivania sono davvero tantissime ma, ciò nonostante, la sua volontà sarebbe quella di rimanere all’Everton dove, nonostante pochissime luce e tantissime ombre, la società sembra credere ancora in lui.

Allo stesso tempo, però, non è da escludere a priori un suo ritorno in Italia, magari in Serie A, dove Milan e Fiorentina su tutti sarebbero pronti a fare un’offerta importante quantomeno per averlo in prestito per sei mesi nella speranza che si possa riscattare ritornando nel suo paese.

Difficile, se non impossibile, che ritorni a vestire la maglia della Juventus: come confessato qualche tempo fa da Mino Raiola, infatti, il motivo per cui Kean ha deciso di lasciare la Vecchia Signora è dettato proprio dal fatto che, qualora fosse rimasto, avrebbe giocato in Serie C, nella formazione Under 23 dei bianconeri.

In prima squadra, insomma, per Maurizio Sarri non ci sarebbe stato spazio. Staremo a vedere se il ragazzo, nazionale Under 21, rimarrà all’Everton oppure si trasferirà a metà stagione nella speranza che possa trovare più fortuna.

