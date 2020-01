Juventus Cagliari probabili formazioni: si torna in campo dopo la pausa. Sarri starebbe pensando a un’importante novità in difesa.

Dopo la pausa per le festività natalizie, la Juventus torna in campo per affrontare il Cagliari. Contro gli isolani, reduci da due sconfitte consecutive, Sarri potrebbe pensare a qualche novità rispetto alle partite che hanno chiuso il 2019.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus Cagliari, Bernardeschi dal 1′?

Juventus Cagliari probabili formazioni: novità in difesa

Una scelta diversa dovrebbe infatti esserci in difesa. A formare la coppia centrale con l’intoccabile Bonucci ci sarà con ogni probabilità de Ligt. L’olandese potrebbe quindi tornare in campo dal 1′ dopo che Demiral si era preso il posto da titolare, offrendo anche ottime prestazioni. Altro ballottaggio sulla fascia destra, dove Cuadrado appare nettamente favorito su Danilo e De Sciglio.

Pochi dubbi invece a centrocampo e in attacco. In mediana, vista la squalifica di Bentancur, spazio a Rabiot, che completerà il terzetto con Pjanic e Matuidi. Nel reparto avanzato invece sarà, a meno di clamorosi ripensamenti e colpi di scena, confermato il tridente pesante formato da Dybala, Cristiano Ronaldo e Higuain. Ancora panchina quindi per Bernardeschi e Douglas Costa, pronti però a entrare a partita in corso in caso di necessità.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK