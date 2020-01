Rugani sta trovando pochissimo spazio in questa Juventus. Il difensore potrebbe lasciare i bianconeri: futuro in Premier League?

Pochissimo lo spazio ottenuto fino a ora da Daniele Rugani nella Juventus di questa stagione. Il difensore ex Empoli è chiuso da Bonucci, de Ligt e anche dall’esplosione di Demiral, a cui Sarri sta dando sempre maggiore fiducia. Ed ecco che l’ipotesi di un addio già nel calciomercato di gennaio non sarebbe del tutto da escludere. Ma quale potrebbe essere la sua destinazione?

Rugani lascia la Juventus, Calciomercato: offerta dalla Premier

Per il 25enne non mancherebbero certo le pretendenti. Molti corteggiamenti arriverebbero dalla Premier League. Infatti, come rivelato da ‘Tuttosport’, il centrale interesserebbe all’Arsenal. Il neo tecnico dei Gunners Mikel Arteta avrebbe messo il classe ’94 nella sua lista dei desideri. Ma la squadra più interessata potrebbe essere l’Everton.

Rugani potrebbe essere una richiesta di Carlo Ancelotti, allenatore degli inglesi. L’ex tecnico del Napoli potrebbe aver bisogno di un difensore con quelle caratteristiche. Insomma, il futuro del difensore bianconero è davvero tutto da decidere. Gennaio però sarà il mese delle scelte. E queste potrebbero anche sorprendere.

