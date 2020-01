Invasione di campo, Juventus Cagliari: partita interrotta

C’è stata un’invasione di campo durante Juventus Cagliari: attimi di panico sul rettangolo di gioco con l’arbitro che ha interrotto un minuto la partita.

C’è stata al quarto minuto di gioco un’invasione di campo durante Juventus Cagliari, con l’arbitro che all’Allianz Stadium di Torino che è stato costretto ad interrompere la partita per circa un minuto per lasciare il tempo alle forze dell’ordine ed agli steward di accompagnare l’uomo che è riuscito a superare i cordoni di sicurezza fuori dalla struttura e dal rettangolo di gioco.

Attimi di panico in campo con i giocatori dei bianconeri e dei rossoblu che sono rimasti un po’ stizziti ed allo stesso tempo un po’ sbigottiti per ciò che è successo ma, per fortuna, non è successo nulla di grave e l’invasore di campo, che sicuramente sarà stato ripreso in qualche video da parte di qualche spettatore sugli spalti.

TI POTREBBE INTERESSARE: Calciomercato Juventus, Paratici: “Non compriamo nessuno”

Juventus Cagliari invasione di campo: il video

Non sappiamo se ci sia o meno un video dell’invasione di campo durante Juventus Cagliari ma magari qualche spettatore che si trova sugli spalti di Torino è probabile abbia avuto la prontezza di immortalare il momento.

Tra qualche ora magari, se siete curiosi di vedere questo video, cercatelo sui social o su YouTube, magari sarete fortunati.

TI POTREBBE INTERESSARE: Calciomercato Juventus, Emre Can potrebbe restare

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK