Juventus Cagliari streaming: ecco come seguire live la partita dell’Allianz Stadium tra bianconeri e rossoblu, in programma alle ore 15.

Juventus Cagliari sarà senza alcun dubbio il match più atteso di questo insolito lunedì pomeriggio festivo di Serie A. I bianconeri vogliono iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno, ma di fronte avranno la squadra rivelazione di questo campionato. I sardi sono però reduci da ben due sconfitte consecutive contro Lazio e Udinese. Riscatto potrebbe quindi essere la parola d’ordine degli uomini di Maran. La squadra di Sarri dovrà però conquistare i tre punti per difendere la vetta della classifica, in questo momento condivisa con l’Inter dell’ex Antonio Conte.

Juventus Cagliari streaming diretta live: come seguire la partita online

L’allenatore dei piemontesi dovrebbe confermare ancora una volta il tridente pesante, formato da Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. L’ex Palermo dovrebbe però agire in una posizione leggermente arretrata. Questo però porterà all’ennesima panchina per Federico Bernardeschi, che potrebbe comunque entrare a partita in corso, in caso di necessità. Scelte quasi obbligate invece a centrocampo, vista la squalifica di Bentancur e l’infortunio di Khedira. Spazio quindi a Pjanic, Matuidi e Rabiot. Importante chance per quest’ultimo di mettersi in mostra e di zittire le continue e costanti critiche nei suoi confronti. In difesa dovrebbe tornare dal 1′ de Ligt accanto all’intoccabile Bonucci. Solito schieramento tattico invece per il Cagliari. 4-3-2-1 con Joao Pedro e Nainggolan a supporto di Simeone. La novità però potrebbe esserci in difesa, con il debutto di Walukiewicz, 19enne polacco. Per il resto ci sarà la formazione tipo.

Juventus Cagliari verrà trasmessa in esclusiva da Sky, più precisamente sul canale Sky Sport Serie A. La sfida però sarà visibile anche in streaming, tramite pc, smartphone e tablet, attraverso l’applicazione Sky Go, scaricabile su Ios e Android. Un’altra alternativa è rappresentata dal servizio di streaming on demand di Now Tv, anche pagando un semplice pass giornaliero. Insomma, le soluzioni per vedere il match tra bianconeri e rossoblu sono davvero tante. Non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo.

