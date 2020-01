Pagelle Juventus Cagliari, i voti della partita

Tutte le pagelle Juventus Cagliati, tutti i voti dei bianconeri scesi in campo quest’oggi nella partita dell’Epifania di Serie A: migliori e peggiori.

Ecco tutti i voti e le pagelle Juventus Cagliari: i migliori ed i peggiori in campo tra le fila dei bianconeri in questa partita valida per il campionato di Serie A quest’oggi, 6 gennaio 2020.

Szczesny 7

Cuadrado 7

Demiral 7

Bonucci 7

Alex Sandro 6.5

Rabiot 6

Pjanic 6.5

Matuidi 6.5 (82′ Emre Can s.v.)

Ramsey 6 (79′ Douglas Costa 7)

Cristiano Ronaldo 8

Dybala 7 (71′ Higuain 7)

Pagelle Juventus Cagliari, voti partita Serie A 6 gennaio 2020

I bianconeri di Maurizio Sarri sono ritornati quest’oggi in campo in questa giornata di Serie A dopo la sosta per le festività del Natale e di Capodanno. C’era grande, grandissima attesa per il ritorno in campo della Vecchia Signora dopo il pesantissimo ko della Supercoppa Italiana in cui il tecnico dei bianconeri non è stato in grado di portare a Torino il primo trofeo stagionale nonché primo obiettivo della sua stagione.

Tra le fila dei rossoblu non è stato affatto semplice affrontare i piemontesi che erano feriti dopo il ko di ormai 2 settimane fa ma entrambe le compagini hanno ricaricato le pile ed hanno disputato una partita divertente, come si può vedere nelle pagelle di questa sfida in cui abbiamo dato i voti ai migliori ai peggiori in una sorta di top e flop.

C’era grande attesa attorno a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala i quali erano chiamati a prendere la formazione della Juve sulle spalle in quello che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto essere un match relativamente facile per la Vecchia Signora, ben abituata ad altri palcoscenici. In questo momento della stagione, però, non bisogna mai dare nulla per scontato.

