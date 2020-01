Pagelle Milan Sampdoria, tutti i voti del match

Pagelle Milan Sampdoria, ecco tutti i voti della partita andata in scena a San Siro tra rossoneri e doriani. Non sono mancate le sorprese.

Milan Sampdoria non è stata soltanto la partita del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Serie A. A San Siro è andato in scena un match palpitante e con molte emozioni. Ecco le pagelle della sfida tra rossoneri e doriani:

Donnarumma

Calabria

Musacchio

Romagnoli

Hernandez

Krunic

Bennacer

Bonaventura

Suso

Piatek

Calhanoglu

Le pagelle ci portano a parlare anche dei voti della squadra di Ranieri:

Audero

Bereszynski

Murillo

Colley

Murru

Depaoli

Viera

Jankto

Linetty

Quagliarella

Gabbiadini

Pagelle Milan Sampdoria, i top e i flop del match

Pagelle Milan Sampdoria ci portano ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli. In casa rossonera c’era grande attesa per Piatek. Visto il ritorno di Ibrahimovic, il polacco oggi doveva dare assolutamente dei segnali importanti. Discorso un po’ simile per Suso per Calhanoglu. Insomma, serviva un risveglio dell’attacco degli uomini di Pioli. Occhio anche alla mediana, con Krunic e Bennacer chiamati a fare la differenza.

Tra i doriani a trascinare la squadra dovevano essere senza alcun dubbio Gabbiadini e Quagliarella. Audero invece aveva il compito di respingere gli attacchi del Milan e di dare tranquillità e sicurezza al reparto arretrato. Insomma, la sfida di San Siro più di qualche risposta l’ha senza dubbio data. Sia Pioli che Ranieri potranno trarre spunti importanti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK