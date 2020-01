Video Gol Ronaldo Juventus Cagliari: doppietta su rigore

Video Gol Nome Juventus Cagliari, doppietta per il portoghese su calcio di rigore. Clicca qui per vedere la rete.

Paulo Dybala entra in area in serpentina e ne salta tre ma viene atterrato in piena area: è calcio di rigore. Dal dischetto si presente CR7 che fa una fantastica doppietta, rigore ineccepibile che spiazza Olsen. Niente da dire, 2-0 all’Allianz Stadium.

Video Ronaldo Juventus Cagliari: doppietta su rigore

I bianconeri stanno letteralmente dominando la partita parte di gara. Tutto il reparto avanzato sembra girare alla perfezione tra le fila dei bianconeri, con Maurizio Sarri che sta dando indicazioni di continuo.

Allo stesso tempo, però, i rossoblu stanno vendendo cara la pelle come è giusto che sia dal momento che la classifica al momento non è delle migliori e l’obiettivo della salvezza non è affatto semplice da conquistare quest’anno.

Dopo lo scivolone in Supercoppa Italiana, dunque, non è questa una partita da sottovalutare per la Vecchia Signora ma, allo stesso tempo, dovranno stringere i denti e cercare di dare continuità di rendimento al bel gioco proposto, cercando di finalizzare il tutto.

