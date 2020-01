Video Juventus Cagliari highlights: gol, immagini e sintesi partita

Video Juventus Cagliari: guarda gli highlights, le azioni salienti e tutto quello che è successo nella sfida dei bianconeri. Clicca qui per vederli.

E’ stata partita vera quella tra i bianconeri ed i rossoblu che si è giocata questo pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino: come si può vedere dal video gol highlights di Juventus Cagliari, infatti, la sfida tra i bianconeri di Maurizio Sarri ed i rossoblu non è stata affatto semplice per la Vecchia Signora che era chiamata non solo a difendere il primato in Serie A, dove in classifica qualche settimana fa è avvenuto il contro sorpasso ai danni dell’Inter, ma anche e soprattutto rimediare alla sconfitta in Supercoppa Italiana contro i biancocelesti, la Lazio.

Le azioni salienti della gara sono state davvero parecchie e tutte molto interessanti e nel video che abbiamo linkato sopra, che rimanda al canale ufficiale YouTube della Lega Serie A Tim, potrete vederlo in maniera 100% legale ed in ottima qualità per quanto riguarda le immagini.

Video Juventus Cagliari highlights: azioni salienti partita

Ancora una volta Maurizio Sarri ha voluto schierare al centro della difesa Mehri Demiral al posto di De Ligt: per il difensore centrale ex Ajax classe 1999, pagato in estate ben 75 milioni di euro, si tratta dell’ennesima bocciatura in questa stagione dopo l’esplosione dell’ex centrale del Sassuolo, arrivato anche lui in estate per 18 milioni di euro.

Per lui, quindi, potrebbe esserci già un addio a gennaio nel calciomercato invernale? Difficile, difficilissimo dirlo. La realtà dei fatti, però, è la panchina.

