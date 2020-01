Douglas Costa al Psg, Calciomercato Juventus: offerta irrinunciabile

Douglas Costa piace al Psg e la Juventus sembra tremare: Leonardo è pronto ad un’offerta per portare il ragazzo a Parigi già nel calciomercato di gennaio?

Douglas Costa non sta vivendo una stagione facile tra le fila della Juventus: i suo numerosissimi acciacchi fisici ne hanno limitato tantissimo il rendimento in termini di minutaggio tra le fila di Maurizio Sarri che ha dovuto in questo inizio di stagione centellinarlo parecchio. Quando è sceso in campo, però, le sue prestazioni sono sempre state di grandissimo livello e, proprio queste partite -pochine per altro- hanno attirato l’attenzione del Psg di Leonardo.

L’ex dirigente del Milan nonché uomo mercato del Paris Saint-Germain vorrebbe portare il brasiliano a Parigi in quanto ritiene possa essere un elemento in grado di fare la differenza in maniera a dir poco straordinaria.

Douglas Costa al Psg, Calciomercato Juventus: l’offerta

Il problema, se così possiamo definirlo, è duplice: da una parte c’è la ferrea volontà da parte dei bianconeri di non cedere il ragazzo classe 1990. Il secondo, invece, è quello relativo alle sue condizioni di salute, in particolar modo a quel fatidico bicipite femorale che sembra creare parecchi problemi al ragazzo.

La dimostrazione sta nel fatto che quest’anno è sceso in campo soltanto 308 minuti in 11 presenze totali. La Vecchia Signora avrebbe voluto vederlo di più e la dimostrazione c’è stata -ancora una volta- ieri pomeriggio durante Juventus Cagliari: 10 minuti o poco più in campo ed un assist per il quarto gol dei bianconeri, il tris di Cristiano Ronaldo.

Al momento sembra essere pronta una vera e propria offerta irrinunciabile per i bianconeri, o almeno questi sono i rumors che arrivano dalla Francia: 40 milioni di euro. A queste cifre Paratici accetterà?

