Kurzawa è un giocatore che interessa alla Juventus, alla ricerca di un terzino. Ecco le ultimissime sulla situazione del giocatore del Psg.

Layvin Kurzawa è uno dei nomi che potrebbe essere grande protagonista di questo calciomercato di gennaio, che sta pian piano entrando sempre più nel vivo. Il terzino è infatti in uscita dal Psg, che non vorrebbe perderlo a zero. Il suo contratto è infatti in scadenza e le trattative per il rinnovo si sono bloccate. Il giocatore nelle scorse settimane si sarebbe per di più proposto alla Juventus.

Kurzawa alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri adesso ci pensano

I bianconeri sono alla ricerca di un terzino, viste le difficoltà e le lacune in quella zona del campo. Il classe 1992 potrebbe rappresentare un’importante occasione, ma i piemontesi intenderebbero coglierla soltanto a parametro zero e quindi per la prossima stagione. Per gennaio i piani sembrerebbero essere altri.

Su Kurzawa, stando ad alcune indiscrezioni provenienti direttamente dalla Francia, rivelate e riportate dal noto portale “Footmercato”, ci sarebbe anche il Lione, che si sarebbe visto offrire il ragazzo dallo stesso Paris Saint-Germain, che vorrebbe provare a cederlo. Insomma, una situazione che appare complicata. E intanto la Juventus resta alla finestra, dando uno sguardo interessato.

