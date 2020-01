Pjaca è destinato a lasciare la Juventus in questo calciomercato di gennaio. A fare una maggiore chiarezza è stato il suo agente.

Obiettivo sfoltire la rosa e liberarsi di alcuni esuberi. La Juventus in questo calciomercato di gennaio, che ormai è entrato nel vivo, ha l’obiettivo di piazzare i giocatori che non sono tenuti in considerazione da Maurizio Sarri. Dopo gli addii di Mandzukic e Perin, il prossimo potrebbe essere quello di Marko Pjaca.

Pjaca lascia la Juventus, Calciomercato: l’agente fa chiarezza

Il croato ha perfettamente recuperato dai problemi fisici che lo hanno tormentato e che ne ha bloccato la sua consacrazione. Per lui a Torino però non sembra esserci spazio. Ed è per questo che potrebbe cercare fortuna altrove. Tante le pretendenti, a partire da un Cagliari che sembrerebbe essere la società più attiva. Occhio però anche a Verona, Parma, Atalanta e Lazio.

A fare chiarezza sul futuro del croato è stato il suo procuratore Marko Naletilic, intervistato da ‘Cittaceleste’: “Stiamo valutando tutte le soluzioni possibili. L’intenzione è quella di lasciare la Juventus in questa sessione di gennaio. Al momento però non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale“. Insomma, poco di certo, ma l’ex Dinamo Zagabria è pronto a salutare Torino.

