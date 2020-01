Eriksen alla Juventus, Calciomercato: concorrenza dalla Premier League

Eriksen è un nome che da tempo è sul taccuino della società bianconera. La concorrenza per il danese però è sempre più elevata.

Christian Eriksen è un nome che potrebbe essere grande protagonista del calciomercato di gennaio. Il danese è senza alcun dubbio il centrocampista più ricercato del momento e appare sempre più destinato a lasciare il Tottenham, visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Ma quale sarà la sua destinazione?

Gli Spurs potrebbero anche cercare di monetizzare e quindi cedere il classe 1992 già in questo gennaio. Una pista che però appare difficilmente percorribile, in quanto il calciatore da febbraio sarebbe libero di accordarsi con un’altra squadra e di scegliere liberamente e autonomamente il suo futuro.

Su di lui c’è da tempo l’interesse della Juventus, che starebbe studiando un piano per battere la nutrita concorrenza. Quest’ultima sarebbe rappresentata dall’Inter e ad altri top club, come il Real Madrid. Su Eriksen però ci sarebbe anche il Manchester City. Gli inglesi avrebbero individuato infatti nel 27enne il sostituto perfetto per un non più giovanissimo David Silva. Insomma, una trattativa tutta in salita, ma che è ancora possibile.

