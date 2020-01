Mauro Icardi potrebbe essere il colpo della Juventus nella prossima sessione di calciomercato estiva. Ecco tutti i dettagli della possibile operazione.

Mauro Icardi è un nome che è già in passato, soprattutto la scorsa estate, è stato accostato alla Juventus. L’attaccante, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, potrebbe tornare di moda. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘La Repubblica’, il giocatore, pur essendo felice in quel di Parigi, avrebbe comunque espresso la sua volontà di sbarcare nella Torino bianconera. Una volontà che sarebbe stata immediatamente recepita dalla moglie-agente Wanda Nara, che avrebbe già iniziato prima di Natale i lavori per riportarlo in Italia per la prossima stagione.

Icardi alla Juventus, Calciomercato: tutto fatto per giugno

Icardi potrebbe rappresentare senza alcun dubbio il profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato, ma anche allo stesso tempo per ringiovanirlo, visto che Ronaldo va verso i 35 anni e Higuain ne ha già compiuti 33. L’ex Inter per di più, sempre secondo quanto riportato dal noto quotidiano, sarebbe persino pronto a opporsi al riscatto del Psg pur di trasferirsi alla Juventus. Quest’ultima però dovrebbe obbligatoriamente passare dai nerazzurri.

Insomma, voci che, se trovassero riscontri nei fatti, avrebbero a dir poco del clamoroso. Le prime conferme arrivano però direttamente dalle frequenze di ‘Lattemiele’: “Icardi avrebbe palesato la voglia di rimanere al Psg, ma anche di andare alla Juventus“. Un intrigo di calciomercato che potrebbe caratterizzare i prossimi mesi.

