Federico Chiesa alla Juventus potrebbe essere il matrimonio a sorpresa del 2020. Per la prima volta da quando ha assunto la massima carica del club, Rocco Commisso apre alla cessione del suo fuoriclasse. La Fiorentina è ormai entrata nell’ottica di idee di perdere il suo attaccante e spera che si scateni un’asta su di lui.

Chiesa alla Juventus, estate calda

Il ds bianconero Paratici lo segue da tempo, tanto che anche in estate provò a forzare la mano per portarlo a Torino. Non fece però i conti con il cambio di proprietà da Della Valle al tycoon italo-americano e l’affare sfumò. E’ probabile che avesse un accordo sulla parola con il vecchio presidente, cosa che non fu possibile col nuovo. Anche il padre di Federico, Enrico Chiesa, era propenso a sposare il progetto della Vecchia Signora, ma dagli USA fecero muro.

Le parole di Commisso

Parlando a Lady Radio, Rocco Commisso non ha chiuso la porta ad un trasferimento di Chiesa alla Juventus. Ha però posto dei paletti molto significativi. «Ho già visto il padre di Chiesa e ho parlato con lui e con Federico. Il discorso non è cambiato. Federico starà con noi ma se lui vuole andare via, e ci saranno cose giuste per la Fiorentina, forse… Se andasse via? Ovvio che mi dispiacerebbe, a me dispiace mandare via qualsiasi giocatore che potrebbe essere una nostra bandiera». A questo punto Maurizio Sarri ha possibilità di chiedere alla nuova triade, Agnelli-Paratici-Nedved, di fare uno sforzo per uno degli elementi più rappresentativi della Nazionale.

