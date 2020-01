La Juventus ha fatto ieri sera una vera e propria cena di squadra immortalata da Carlo Pinsoglio in una foto su Instagram. C’era un grande assente.

Ieri sera tutta la Juventus ha fatto una cena di squadra in un ristorante ed ovviamente Carlo Pinsoglio, terzo portiere dei bianconeri, non ha perso tempo e l’ha subito immortalata in una foto poi postata sui social dove è ben presto diventata virale. I fan, però, non hanno potuto fare a meno di notare che tra tutti i giocatori c’è un grande assente: stiamo parlando di Cristiano Ronaldo.

Non sappiamo i motivi dell’assenza del talentuoso portoghese a questa cena di gruppo dei bianconeri, ma subito i tifosi più “complottisti” hanno pensato ad un problema con il resto del gruppo. Ovviamente non c’è nulla di vero, semplicemente CR7 potrebbe avere avuto dei motivi personali o altri impegni. Sorge, però, un’altra ipotesi.

Juventus, Ronaldo assente alla cena di squadra

L’ipotesi più curiosa, e forse un po’ strana, riguardo all’assenza di Cristiano Ronaldo alla cena di squadra della Juventus ieri sera in realtà potrebbe non essere poi così strana.

Già, perchè CR7 potrebbe in realtà esserci stato ma, forse, non è presente nello scatto perchè è lui il fotografo. Al momento questa è soltanto un’ipotesi che non ha ancora trovato conferme da nessuna fonte, tuttavia non è una possibilità completamente da scartare.

