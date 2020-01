Roma-Juventus: Sarri sorride, ha recuperato

Roma-Juventus si avvicina sempre più e ci sono buone notizie per Maurizio Sarri, che ha recuperato un sicuro protagonista della partita. In gruppo infatti oggi si è rivisto Gonzalo Higuain, la cui presenza era in dubbio fino alla giornata di ieri. L’argentino dunque ha recuperato dall’acciacco e sarà regolarmente nell’elenco dei convocati, salvo sorprese dell’ultima ora.

Un centravanti come Higuain è indispensabile per la Juventus. Anche quando è subentrato a match in corso è risultato spesso decisivo. Sarri lo conosce molto bene, avendolo avuto alle dipendenze sia al Napoli che al Chelsea, e sa benissimo la sua importanza. Per questo motivo sarà sicuramente soddisfatto. Nella sfida di domenica sera avrà una freccia in più nel suo arco.

Ma ci sarà in Roma-Juventus?

Tuttavia sembra difficile che Higuain possa giocare dall’inizio nel big match dell’Olimpico. Visto che ha appena recuperato e che in settimana non si è allenato con continuità in gruppo è facile che gli venga preferito Dybala. La “Joya” è il candidato numero uno come spalla di Cristiano Ronaldo. Ma Higuain sicuramente sarà pronto per ritagliarsi uno spazio importante, anche subentrando dalla panchina.

Riguardo le altre scelte del tecnico, rimane un dubbio per reparto. Demiral è infatti insidiato da De Ligt come partner di Bonucci. Per quanto riguarda la linea mediana invece l’allenatore dovrebbe preferire Rabiot a Emre Can. Fuori lo squalificato Bentancur oltre all’infortunato Khedira. Il gallese Ramsey invece si candida a vestire i panni del trequartista contro i giallorossi.

