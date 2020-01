Emerson Palmieri è un nome che è da tempo sul taccuino della Juventus. L’italo-brasiliano arriverà a Torino nel mese di giugno?

Emerson Palmieri sembra essere sempre più vicino alla Juventus. L’italo-brasiliano potrebbe sbarcare nella Torino bianconera la prossima estate. I bianconeri sono alla ricerca di un terzino già in questo calciomercato di gennaio, ma difficilmente il Chelsea, club proprietario del suo cartellino lo lascerà partire fin da subito.

Emerson Palmieri alla Juventus, Calciomercato: tutto fatto per giugno

Secondo quanto riportato e rivelato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, la richiesta degli inglesi sarebbe di circa 30 milioni di euro. Paratici starebbe però lavorando ai fianchi per la formula del prestito con diritto di riscatto. Insomma, un affare non semplice, ma su cui la dirigenza bianconera starebbe impegnandosi alacremente.

Sarà quindi con molta probabilità Emerson Palmieri il primo rinforzo estivo della Juventus. E per gennaio? Difficilmente la Vecchia Signora acquisterà qualcuno in questa sessione invernale, anche se potrebbe, nel caso in cui si presentassero, cogliere occasioni e opportunità, soprattutto quelle last minute. Non resta quindi capire cosa accadrà in un calciomercato che è entrato oramai sempre più nel vivo.

