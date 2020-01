Rugani è sul mercato. E la Juventus sembra aver fissato il prezzo per cedere il suo difensore centrale, che non trova spazio.

Daniele Rugani è uno dei nomi che potrebbe lasciare la Juventus in questo calciomercato di gennaio. Il difensore non sta trovando nella Juventus di questa stagione e potrebbe quindi cercare fortuna altrove. Ma quale potrebbe essere la sua destinazione?

Rugani lascia la Juventus, Calciomercato: ecco il prezzo

Sfumata oramai quasi definitivamente la suggestione Milan, attenzione all’ipotesi Sampdoria. I doriani sarebbero infatti alla ricerca di un difensore. Apparirebbero però più probabili alcune piste estere, tra cui quelle che porterebbero in Premier League. Arsenal e Leicester le due squadre maggiormente interessate. Ci sarebbero però anche sirene tedesche per Rugani, con l’Eintracht Francoforte su di lui.

Insomma, la Juventus aspetta l’offerta giusta? Ma quanto potrebbero chiedere i bianconeri per il centrale ex Empoli? Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Tuttosport’, la Vecchia Signora vorrebbe 25 milioni di euro. Una richiesta senza alcun dubbio importante. Non resta che attendere cosa succederà in questo calciomercato di gennaio.

