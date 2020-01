Donnarumma è sempre nei pensieri della Juventus. I bianconeri potrebbero avere un piano per portarsi a casa l’estremo difensore.

Nonostante il campionato sia ormai nel vivo e oggi ci sia un’importantissima sfida, a tenere banco è anche il calciomercato, che in questo mese di gennaio ha riaperto i battenti. In casa Juventus, più che al presente, si prova a pensare al futuro e alla prossima stagione. Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza bianconera è senza alcun dubbio quello di Donnarumma, che sembra sempre più lontano dal Milan.

Donnarumma alla Juventus, Calciomercato: i bianconeri hanno un piano

Sul portiere ci sarebbe da tempo anche il Paris Saint-Germain, che avrebbe individuato nel 20enne il rinforzo giusto per fare il definitivo salto di qualità. Secondo quanto riportato e rivelato dalla stampa francese, la vera contendente dei transalpini sarebbe proprio la Vecchia Signora. Quest’ultima infatti, nonostante il rinnovo di Szczesny sia ormai a un passo, riterrebbe la possibilità di acquistare Donnarumma una vera e proprio opportunità da cogliere al volo.

D’altronde è cosa fin troppo nota la difficoltà di rinnovare il contratto del buon Gigio, in scadenza nel 2021. La svolta societaria potrebbe cambiare le carte in tavola, ma su questo non vi è, quantomeno al momento, alcuna certezza. L’estremo difensore inoltre avrebbe già rifiutato una proposta rinnovo da sette milioni a stagione. La Juventus sarebbe pronta a offrirne almeno otto. Insomma, una pista destinata a diventare sempre più calda e percorribile.

