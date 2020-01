Lite Dybala Sarri, Roma Juventus: il gesto durante la sostituzione

Lite Dybala Sarri alla sostituzione della Joya durante Roma Juventus: cos’ha detto all’allenatore toscano l’attaccante? Caos in panchina.

Scoppia un nuovo caos durante Roma Juventus: alla sostituzione effettuata nel secondo tempo da Maurizio Sarri, Paulo Dybala ha messo la mano davanti alla bocca ed ha pronunciato probabilmente una parolaccia rivolta al suo allenatore. Si accenda una lite tra la Joya e l’allenatore della Vecchia Signora?

Al momento non è chiaro che cosa si siano detti i due ma una cosa è certa: l’attaccante argentino non sembra proprio aver gradito la scelta del tecnico di sostituirlo per fare entrare al suo posto Gonzalo Higuain.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Pagelle Roma Juventus, i voti della partita: promossi e bocciati

Lite Sarri Dybala, Roma Juventus: labiale Joya, cos’ha detto?

Roma Juventus, lite Sarri Dybala durante il cambio: non sappiamo che cosa si siano detti dal momento che il labiale della Joya non era possibile vederlo dalle telecamere poiché il ragazzo aveva, come spesso fanno i calciatori, la mano davanti alla bocca.

Quel che è certo è che nel post partita, negli spogliatoi, siamo sicuri che gli animi si scalderanno parecchio.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Roma Juventus, Dybala e il gesto che fa impazzire i tifosi

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK