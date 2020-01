Pagelle Roma Juventus, i voti della partita: promossi e bocciati

Pagelle Roma Juventus: scopri tutti i voti dei bianconeri scesi in campo questa sera. Leggi tutti i promossi ed i bocciati della squadra di Sarri.

Ecco tutte le pagelle di Roma Juventus: scopri tutti i voti dei bianconeri scesi in campo questa sera all’Olimpico, nella Capitale. I promossi ed i bocciati tra i titolari ed i calciatori che sono subentrati nella ripresa: chi sale e chi scende?

Szczesny 7.5

Cuadrado 6.5

Bonucci 6.5

Demiral 7 (15′ De Ligt 6.5)

Alex Sandro 6

Matuidi 6.5

Pjanic 6.5

Rabiot 6

Ramsey 6 (68′ Danilo 6)

Dybala 7 (68′ Higuain 6.5)

Cristiano Ronaldo 7.5

Pagelle Roma Juventus, i voti dei bianconeri

C’era grande attesa per alcuni giocatori chiave dei bianconeri che sono scesi in campo questa sera, a cominciare da Adrien Rabiot. Il centrocampista ex Psg, infatti, è chiamato continuamente al salto di qualità tanto attesa non solo dai tifosi ma anche e soprattutto da Maurizio Sarri e tutto lo staff della Vecchia Signora.

Essendo stato fermo senza avere la possibilità di disputare partite ufficiali tra le fila dei parigini per circa 8 mesi, ci vuole ancora molta pazienza con lui anche se qualche segnale positivo sembra averlo dato.

Ovviamente la difesa quest’oggi era sotto esame: ha fatto nuovamente discutere l’assenza di De Ligt, l’ennesima consecutiva nonostante Sarri abbia più volte spiegato che il ragazzo deve ritornare nuovamente in forma come ad inizio stagione, dopo qualche acciacco di troppo.

Ci si aspettava un’eccellente prestazione da parte di Cristiano Ronaldo dopo la tripletta contro il Cagliari settimana scorsa, davvero roboante: come ha giocato quest’oggi CR7? Leggi i nostri voti e lo scoprirai.

Farà senz’altro discutere invece nei prossimi giorni l’assenza di Federico Bernardeschi che ormai sembra essere stato messo da parte definitivamente da parte del tecnico toscano della Vecchia Signora.

