Adrien Rabiot al 50esimo minuto di Roma Juventus sembra aver commesso un fallo di mano nella propria area: era rigore? Giallorossi imbufaliti con l’arbitro.

Hanno protestato moltissimo i giocatori giallorossi della Roma per il fallo di mano -o presunto tale- di Adrien Rabiot durante gli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra: era rigore oppure no?

Nella circostanza, quando eravamo al quinto minuto della ripresa, il centrocampista francese nel respingere il cross sugli sviluppi di un corner dalla destra, ha saltato per rinviare con il destro colpendo, però, anche una parte del corpo che in velocità sembrava proprio essere il braccio: era da assegnare il calcio di rigore oppure no?

Il silent check del VAR ha dato esito negativo e la gara è proseguita normalmente ma sugli spalti ed in campo non sono mancate le proteste.

Roma Juventus, Rabiot fallo di mano? VAR dice no

La partita quindi è proseguita ed è stato considerato inesistente il presunto fallo di mano di Rabiot in Roma Juventus. La partita quindi rimane ferma sul punteggio di 2-0 in favore degli ospiti bianconeri anche se i giallorossi nella ripresa stanno giustamente pressando forte per cercare di diminuire lo svantaggio.

L’infortunio di Zaniolo, però, ha sparigliato un po’ le carte e creato parecchia ansia non solo in panchina ma anche tra i compagni di squadra del ragazzo.

