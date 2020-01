“Non è mai rigore per la Juventus”: la versione di Tancredi Palmeri

Il giornalista Tancredi Palmeri, sempre molto attivo sui social e in particolare su Twitter, ha scritto che il rigore per la Juventus per il fallo di Veretout su Dybala era inesistente.

“Non è mai rigore per la Juventus: Dybala mette la gamba davanti tra Veretout e il pallone, e Veretout che corre verso la palla dopo averla persa gli impatta sopra. Stesso rigore (ma stavolta ancora più ovvio) concesso a Dybala l’anno scorso contro l’Empoli: la fa sempre così”.

Non è mai rigore per la Juventus: Dybala mette la gamba davanti tra Veretout e il pallone, e Veretout che corre verso la palla dopo averla persa gli impatta sopra.

Stesso rigore (ma stavolta ancora più ovvio) concesso a Dybala l'anno scorso contro l'Empoli: la fa sempre così — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 12, 2020

Si infiamma il dibattito con i tifosi juventini scatenati.

Nel corso di “Sky Calcio Club” gli ospiti in studio hanno confermato che il rigore era netto, anche se secondo Luca Marchegiani Dybala l’ha cercato con furbizia. Ma sempre di rigore si trattava.

