Roma Juventus formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri e Fonseca in vista del match dello stadio Olimpico delle ore 20:45.

Roma Juventus sarà senza alcun dubbio il match clou di questa domenica della 19esima giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico andrà in scena una sfida molto attesa e che metterà di fronte due squadra in lotta per obiettivi importanti. I bianconeri vogliono i tre punti per conquistare la vetta solitaria, grazie al pari casalingo dell’Inter contro l’Atalanta. Occhio però ai giallorossi, che devono ripartire dopo il ko contro il Torino per blindare il quarto posto, che vale la zona Champions.

Roma Juventus formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Fonseca

Sarà rivoluzione in casa Roma. Fonseca sceglie infatti la difesa a tre, con Cetin che completerà il reparto arretrato con Mancini e Smalling. Nel 3-4-2-1 scelto dal tecnico dei capitolini saranno Florenzi e Kolarov a spingere sulle fasce. Zaniolo e Pellegrini alle spalle dell’unica punta Dzeko.

4-3-1-2 invece per la Juventus. Tridente ancora una volta in soffitta, con Ramsey che supporterà Dybala e Cristiano Ronaldo. Panchina per Gonzalo Higuain. Ma a sorprendere è soprattutto l’ennesima esclusione di de Ligt. Sarri sceglie ancora una volta Demiral come partner di Bonucci. Rabiot vince il ballottaggio con Emre Can e completa il trio in mediana con Pjanic e Matuidi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Zaniolo, Lo Pellegrini; Dzeko. ALL.: Fonseca.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri.

