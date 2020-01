Roma Juventus streaming: ecco come seguire il match tra bianconeri e giallorossi in programma oggi allo stadio Olimpico alle ore 20:45.

Dopo i tre importanti anticipi del sabato, la 19esima giornata di Serie A entra ufficialmente nel vivo. Il clou di questa domenica di campionato sarà senza alcun dubbio Roma Juventus, posticipo della ore 20:45. Il match tra giallorossi e bianconeri sarà molto importante per la classifica. Gli uomini di Sarri, visto il pareggio dell’Inter, cercano il primo posto solitario, mentre i giallorossi vogliono consolidare il loro quarto posto. Insomma, si attende una sfida davvero emozionante e avvincente.

Roma Juventus streaming diretta live: come seguire la partita

Per la partita dello stadio Olimpico, Sarri dovrebbe affidarsi ancora una volta al 4-3-1-2. Ramsey dovrebbe agire a supporto di Dybala e Ronaldo. Ancora panchina quindi molto probabilmente per Higuain. In mediana ballottaggio tra Rabiot ed Emre Can, con il transalpino che sembra leggermente favorito. In difesa possibile l’impiego di Demiral, con l’ennesima panchina per de Ligt. 4-2-3-1 invece per Fonseca, con Zaniolo, Pellegrini e Perotti alle spalle dell’unica punta Dzeko. A centrocampo confermati Diawara e Veretout, mentre nel reparto arretrato ci dovrebbe essere Florenzi a destra.

Roma-Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Sky, più precisamente sui canali Sky Calcio Serie A e Sky Calcio 251. La gara sarà comunque visibile anche in streaming attraverso pc, smartphone tablet grazie all’applicazione Sky Go, scaricabile su Ios e Android. Un’altra alternativa è rappresentata dal servizio di streaming on demand di Now Tv, che permette l’acquisto di un ticket, anche soltanto giornaliero, per poter seguire il match. Insomma, le soluzioni e le possibilità sono davvero tante. Non resta che fare una scelta e godersi lo spettacolo che le due squadre sono pronte a offrire.

