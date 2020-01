Calciomercato Juventus: l’infortunio di Demiral potrebbe cambiare i piani dei bianconeri. Ecco tutte le possibili soluzioni.

L’infortunio di Merith Demiral ha scombussolato e non poco i piani della Juventus i piani in questo calciomercato di gennaio. I bianconeri potrebbero trovarsi costretti a concentrarsi sulla ricerca di un difensore centrale, che possa sostituire il turco, vista anche l’assenza di Giorgio Chiellini.

Calciomercato Juventus, ko Demiral cambia i piani: le soluzioni

La soluzione principale che dovrebbe e potrebbe adottare la società bianconera è quella legata alla permanenza di Daniele Rugani. L’ex Empoli ora difficilmente lascerà Torino, nonostante le tantissime offerte per lui, sia dall’estero che dalla Serie A. Ma questo sarà sufficiente? Difficile dirlo. La Vecchia Signora potrebbe studiare diverse possibilità e opzioni e decidere soltanto negli ultimi giorni di questo calciomercato invernale.

Gli occhi potrebbe essere puntati su Romero. Il difensore è stato acquistato la scorsa estate dal Genoa, ma lasciato in prestito in Liguria fino alla termine della stagione. Viste le difficoltà però il suo arrivo a Torino potrebbe essere anticipato di sei mesi. Una soluzione alla quale la Juventus potrebbe pensare in queste settimane. L’ipotesi più probabile e favorito resterebbe comunque quella di continuare così fino al termine della stagione, con Rugani pronto ad avere una nuova occasione e a coglierla al volo.

