Marko Pjaca è pronto a lasciare la Juventus a gennaio per poter trovare spazio e continuità di rendimento: per il croato ci sono due soluzioni possibili.

Marko Pjaca è pronto a lasciare la Juventus a gennaio per poter trovare spazio e finalmente tornare a giocare dopo essere stato parecchi mesi fermo a causa dell’ennesimo grave infortunio della sua sfortunata carriera che sembra essersi un po’ arenata e non per motivi tecnici.

I bianconeri vorrebbero cederlo in prestito per provare a dargli continuità nella speranza che il fisico regga. Da ormai parecchie settimane l’ex attaccante classe 1995 ex Fiorentina e Schalke 04 è tornato ad allenarsi stabilmente in prima squadra ed è anche stato convocato nelle ultime tre uscite della Vecchia Signora sia contro la Lazio in Supercoppa Italiana sia contro Cagliari e Roma in campionato.

E’ proprio il Cagliari ad essersi fatto sotto in modo molto insistente con Fabio Paratici per provare ad acquistare il ragazzo con la formula del prestito secco per sei mesi in modo tale da poter valorizzare il ragazzo ed allo stesso tempo portare in Sardegna un ragazzo dal sicuro avvenire ma che da qualche anno a questa parte ha giocato davvero poco a causa di continui infortuni e problematiche varie.

Pjaca al Cagliari, Calciomercato Juventus: i dettagli

I numerosi infortuni di Marko Pjaca ne hanno limitato tantissimo la carriera. Dopo essere arrivato alla Juventus, infatti, il ragazzo ha subito nelle due stagioni in bianconero due gravi infortuni che lo hanno costretto a fermarsi per parecchio tempo.

In Germania, complice un altro grave stop, non è riuscito a dare il meglio di sé così come tra le fila dei Viola dove ha trovato poco spazio, sempre alle prese con qualche acciacco di troppo.

Cagliari sarà la piazza buona per Pjaca per poter ripartire? Noi glielo auguriamo di cuore.

