Pagelle Juventus Udinese, i voti della partita

Pagelle Juventus Udinese, ecco tutti i voti della partita dell’Allianz Stadium, valida per gli ottavi di finali di Tim Cup.

Juventus Udinese è stato uno dei tre ottavi di Tim Cup in programma oggi. All’Allianz Stadium i bianconeri di Maurizio Sarri cercavano una vittoria per passare il turno in una competizione comunque importante. Ecco le pagelle della sfida:

Buffon 6,5

Danilo 6

de Ligt 6,5

Rugani 6,5

Alex Sandro 6,5

Bernardeschi 6,5

Bentancur 6

Rabiot 6

72′ Ramsey 6

Dybala 7,5

75′ Pjaca s.v.

Higuain 7

Douglas Costa 7

63′ Cuadrado 6

Pagelle Juventus Udinese, i top e flop del match

Pagelle Juventus Udinese ci portano a parlare e ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli. Le attenzioni erano senza alcun dubbio in gran parte sui due attaccanti, ossia Higuain e Dybala. I due argentini avevano il peso del reparto offensivo sulle loro spalle. Occhi puntati anche su Bernardeschi, utilizzato nell’inedito ma affascinante ruolo di mezzala. Chance importante anche per Rabiot e Bentancur.

Esame da non sottovalutare pure per la difesa. L’inedita coppia formata da Rugani e de Ligt doveva senza alcun dubbio dare delle risposte e dei segnali. Qualcosa in più ci si aspettava senza alcun dubbio dall’olandese, ma anche l’ex Empoli doveva dimostrare di meritare di avere più spazio e considerazione. Insomma, Juventus Udinese è stata fondamentale per Sarri per capire il valore e l’utilità di alcuni giocatori in rosa, che magari in campionato, fino a questo momento, non sono riusciti a mettersi in mostra.

