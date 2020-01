Il pre partita di Juventus Udinese è stata l’occasione per Fabio Paratici per fare il punto sul calciomercato dei bianconeri.

Il pre partita di Juventus Udinese, match valido per gli ottavi di finale di Tim Cup, diventa l’occasione per parlare di calciomercato. A fare il punto sulle trattative in casa bianconera è stato direttamente Fabio Paratici.

Paratici, Juventus Udinese: “Siamo apposto così”

Queste le parole rilasciate dal dirigente dei piemontesi ai microfoni di ‘Rai Sport’: “L’infortunio di Demiral porterà a un nuovo acquisto? No, assolutamente. L’ho già detto più volte. Abbiamo difensori forti e abbiamo una rosa completa. La nostra speranza poi è quella di avere anche Giorgio Chiellini nel minor tempo possibile. Quindi noi siamo a posto così“. Dichiarazioni di circostanza o realtà?

