Spinazzola va all’Inter, ma l’ex Juventus pare tutt’altro che felice (Video)

Leonardo Spinazzola va all’Inter ma l’ex giocatore della Juventus non sembra felice: il video del suo arrivo a Milano fa discutere i tifosi bianconeri.

Leonardo Spinazzola, ex terzino della Juventus che quest’anno ha iniziato la stagione alla Roma, in questo calciomercato di gennaio si è trasferito all’Inter: nella giornata di ieri il tutto è diventato ufficiale.

Il ragazzo classe 1993, prodotto del settore giovanile bianconero, è rimasto nel cuore dei tifosi della Vecchia Signora nonostante non abbia giocato moltissimo a Torino anche e soprattutto a causa dei numerosi infortuni di cui è stato vittima.

Sul suo talento, però, nessuno ha mai avuto nulla da ridire e la Roma se ne era accorta in estate, che lo ha acquistato per circa 30 milioni di euro.

Complice, purtroppo, qualche infortunio di troppo, il ragazzo è stato ceduto all’Inter dove abbraccerà Antonio Conte ma, tuttavia, alcuni tifosi dei bianconeri hanno notato, commentando il video che è stato postato su Twitter da Marco Bovicelli, giornalista di Sky, come non sembri molto felice.

Spinazzola all’Inter, Calciomercato: l’ex Juventus non sembra felice (Video)

I tifosi della Juventus hanno commentato queste immagini, commentando il video postato su Twitter dal giornalista di Sky, scrivendo, in maniera ironica, come non sembri molto felice di trasferirsi in nerazzurro, dai “nemici” storici della Vecchia Signora, calcisticamente parlando.

Effettivamente il ragazzo ex Atalanta sembra particolarmente scuro in volto a tal punto da non voler rispondere ad alcuna domanda fino a quando non avrà effettuato e, si spera, passato le visite mediche di rito per poi divenire ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter.

Sarà davvero così oppure no? Intanto su Twitter i commenti dei tifosi della Juve di questo genere continuano ad aumentare.

#Inter, ecco #Spinazzola: giocatore atterrato a Milano, ora visite idoneità e poi la firma sul contratto. Le prime immagini da nuovo giocatore ⚫️🔵 su @SkySport e @DiMarzio #calciomercato pic.twitter.com/FCwjRgRX9y — Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) 15 gennaio 2020



