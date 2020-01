Video Gol Dybala Juventus Udinese: arriva la doppietta dell’attaccante argentino che vale il tris per la squadra bianconera. Clicca qui per vedere la rete.

Inizia il secondo tempo di Juventus Udinese, ma il copione sembra assolutamente non cambiare. I bianconeri continuano a dominare in lungo e in largo e il terzo gol non è altro che la naturale conseguenza di quanto si vede sul campo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus Udinese, Dybala cala il raddoppio

Video Gol Dybala Juventus Udinese: arriva la doppietta

Il tris per la squadra di Maurizio Sarri corrisponde alla doppietta di Paulo Dybala. Quella dell’argentino è stata una vera e propria perla. L’ex Palermo ha infatti battuto Nicolas con un tiro a giro dal vertice destro dell’area di rigore, che si è andato a infilare nel palo più lontano. Perfetta anche l’assistenza di Higuain, che ha servito al connazionale e compagno di reparto un pallone al bacio.

Insomma, su Juventus Udinese ora sembrano davvero calare i titoli di coda. i friulani potrebbero aver definitivamente mollato e non essere più in partita. La Vecchia Signora ha più di un piede ai quarti di finale.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK